Hırsızlar affetmedi! Arabalarının camını hava girmesi için azıcık açık bırakanlar dikkat!

Hırsızlık olaylarına her geçen bir yenisi ekleniyor.

En son yaşanan ilginç hırsızlık olayı sabahın ilk ışıklarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi.

Gece evine gelen Doğukan Kaş (22) otomobilini her zamanki gibi evinin yakındaki yola park ederken aracında sigara içtiğinden dolayı havalandırmak için camı 3 cm açık bırak araka evinin yolunu tuttu.

Tekrar öğle saatlerinde aracına dönen Kaş, aracın camının açık olduğunu ve içerisinde 2 bin TL nakit para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etti.

Banka hesabına girip hesap özetine bakan genç, ayrı ayrı marketlerden 3 bin 500 TL temassız çekim yapıldığını fark edince bankayı arayıp kartını iptal ettirdi, ardından soluğu polis merkezinde aldı.

"KREDİ KARTIMLA 3 BİN 500 LİRALIK İŞLEM YAPMIŞ"

Hırsızlık şüphelisinden şikayetçi olan Kaş, olayı şu sözlerle anlattı:

"Sabah 05.30 civarlarında gelmiş, önce kahvehanenin önüne oturmuş ve etrafı kesmiş. Sigara dumanı çıksın diye camı açık bırakmıştım. Camı eliyle indirip aracı açmış, 2 bin lira nakit ve kredi kartlarımı alıp gitmiş. O saatlerde ben uyuyordum. Yengem geliyor ve fark edince kaçıp gitmiş. Kredi kartımdan temassız 3 bin 500 lira işlem yapmış. Ayrı ayrı marketlerden para çektirmiş, bir marketten de alışveriş yapmış. Uyandığımda olayın farkına varınca kartı iptal ettirdim. Hatta iptal ettirirken 1 dakika öncesi bir daha çektirmiş. Kendi kartı gibi de kullanmış."

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"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Şüphelinin hırsızlık öncesi kendisini bir bukalemun gibi gizlediğini söyleyen Kaş, "Nerede nasıl çıkacağı belli olmuyor. Asmanın oraya saklanmış, masanın köşesine gidiyor, orada da oturup sigara içiyor. Polise şikayetçi oldum. Siz siz olun camınızı bu şekilde açık bırakmayın. Çünkü aşağı indirilebiliyor" dedi.

HIRSLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin aracı fark edince kendini gizlemesi, etrafı kolaçan etmesi ve ardından aracın camını eliyle indirip cüzdanı alarak olay yerinden ayrılması yer alıyor.