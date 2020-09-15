Hırsızlar, pazardan eve dönen yaşlı kadını vurdu!

Olay, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

Ataşehir'deki bir eve kapıyı zorlayarak giren hırsızlar, evi talan etti. O sırada pazardan eve dönen 55 yaşındaki kadını kapıda gören hırsızlar panikledi ve soyguncular ile yaşlı kadın arasında bir süre arbede yaşandı.

YAŞLI KADIN BACAĞINDAN VURULDU

Hırsızlardan biri silahına davranıp iki el ateş etti. Mermilerin hedefi olan yaşlı kadın bacağından vurularak yaralandı.

KAÇIŞ ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşlı kadın kanlar içinde yere yığılırken hırsızlar kaçtı. Binadan koşarak ayrılan hırsızlar ve vurulan kadının akrabası olduğu düşünülen bir şahıs da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşlı kadının komşusu olan Mehmet Öztürk, "Kadın pazardan geliyor, karşı komşum. Hırsızla karşı karşıya geldiği için hırsız kadına silahla ateş ediyor bacağına. Evi dağıtıyor, çelik kapıyı parçalıyor, hepsi bu yani. Hırsızlar iki kişiymiş. Bacağından yaralamış, iki el sıkmış ama birisi boşa gitmiş. Evi dağıtmışlar komple, bilmiyoruz tam olarak bir şey göremedik, evde polisler var şu anda” dedi.

Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaşlı kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.