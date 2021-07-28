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  3. Hırsızlık yaparken pencerede mahsur kaldı! Girdiği evden yardım istedi

Hırsızlık yaparken pencerede mahsur kaldı! Girdiği evden yardım istedi

Sultangazi'de, hırsızlık amacıyla bölgede bulunan bir eve giren kişi, ev sahibinin fark etmesi üzerine arka balkondan kaçmak istedi. Yakalanacağını anlayan hırsız, balkondan yan binaya geçmeyince, pencereye tutunup bulunduğu yerde mahsur kaldı. Ev sahibi ve sokaktakilere yardım etmeleri için yalvaran şüpheli bir anlık boşluktan faydalanıp, balkondan kaçarken, pencerede mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarıyla fotoğrafa alındı.

Hırsızlık yaparken pencerede mahsur kaldı! Girdiği evden yardım istedi

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın üçüncü katına çıkan kişi, dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca evde kimsenin olmadığını anlayınca, kısa bir süre sonra kapıyı manyetik bir kartla açarak içeri girdi.

Eve girmesinin ardından bir süre içeride oyalanan hırsız daha sonra yatak odasına doğru yöneldi. Çekmeceleri ve dolapları karıştıran hırsız, bina içerisinden sesler duyunca, ev sahibinin geldiğini anlayıp kaçmak istedi. Evin arka balkonundan yan binaya geçti. Yan binadakilerin fark etmesi üzerine geri dönmeye çalışan hırsız, ilk girdiği dairenin penceresine tutundu. 

Hırsızlık yaparken pencerede mahsur kaldı! Girdiği evden yardım istedi

BİNA SAKİNLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Yakalanmamak için yaklaşık 10 metre yükseklikte mahsur kalan hırsıza ev sahibi Şefika Yeşil ve bina sakinleri o anlarda tepki gösterdi. Pencereye tutunan hırsız, bina sakinlerine kendisini bırakmaları için adeta yalvardı. Kısa bir süre sonra ise tutunduğu pencereden balkona geçen hırsız, kaçmayı başardı.  O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereye tutunan hırsızın kendisine tepki gösteren bina sakinlerine "düşeceğim" dediği duyuluyor. 

Hırsızlık yaparken pencerede mahsur kaldı! Girdiği evden yardım istedi

"VİCDANIM RAHAT ETMEDİ"

Olay anında yaşadığı panik ve şaşkınlığı anlatan ev sahibi Şefika Yeşil, "İşten eve geldim. Benim dairemin kapısının açık olduğunu gördüm. Kapı açık olunca  'eşim gelmiştir' diye düşündüm. Baktım eşimin ayakkabısı evde yok. Yukarı komşuma seslenerek kapının kırıldığını, eve hırsızın girdiğini söyleyerek yardım istedim. O esnada hırsız benim sesimi duyunca kaçmak istemiş. Ama camda asılı kalmış. Camda asılı kaldığını gördüm. Camdan önce yan binadaki komşunun dairesine girmeye çalışmış. Asılı kalınca ben bir şey yapamadım. Bana 'abla ne olursun ben buradan düşeceğim, canımdan olacağım' dedi. Bende bir şey yapamayacağımı, karışmayacağımı söyledim. Komşularımız müdahale etmememi istedi. Benim bu sefer vicdanım rahat etmedi. Bu sefer tutunacak yeri buldu. Kaçtı, gitti, yakalayamadık. Daha sonra eve girip ayakkabısını alıp binadan çıkıp gitti" dedi.  Şefika Yeşil'in evine giren hırsızdan şikayetçi olurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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