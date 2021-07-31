Hırsızlık yetmedi, gazı açıp kaçtı

21 yaşındaki hırsızlık şüphelisi Azat B., gece saatlerinde Hatice Ç.- Mehmet Ç.çiftinin birinci kattaki evine girdi. Mutfak camından içeri giren hırsız evdeki iki cep telefonu ve bazı değerli eşyaları aldı.

GAZ KOKUSUNA UYANDI

Bir süre sonra genç kadın, gaz kokusu hissedip uyandı. Eşini uyandırdıktan sonra mutfağa giden genç kadın, ocağın tüm gazlarının açık olduğunu gördü. Gazı kestikten sonra evi kontrol eden kadın, telefonlarının evde olmadığını fark etti. Komşularından yardım isteyerek polisi arayan çift, hırsızdan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı araştırmada sokakta bulunan güvenlik kameralarından siyah kapüşon hırka ve bir markanın ayakkabısını giyen şahsı tespit etti. Kimliği belirlenen Azat B. gözaltına alındı. İfadesinde bir evde 7-8 kişi kaldıklarını kaydeden hırsızlık şüphelisi, "Evde herkesin kıyafeti ortak kullanılıyor. Kim o gün hangi temiz kıyafeti bulursa onları giyiyor. Hava soğuk olduğu için gece ben de onu giyip dışarı çıkmıştım. Ama hırsızlık yapan ben değilim. Zar zor bulduğum bir iş var. Eğer tutuklanırsam işimi kaybederim" dedi.

Sabah Gazetesi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.