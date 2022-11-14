Hisarcık’ta kadınlara yönelik Cenaze Hizmetleri Kursuna yoğun ilgi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde cenaze yıkamaya yeterli kadın bulunmadığı için, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kadınlara yönelik Cenaze Hizmetleri Kursu açtı, açılan kursa halkın yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

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Hisarcık’ta kadınlara yönelik Cenaze Hizmetleri Kursuna yoğun ilgi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadınlara yönelik Cenaze Hizmetleri Kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde Usta Öğretici Betül Sevinç nezaretinde açılan kursa 24 kişi katılıyor.

Cenaze kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi

İlçede cenaze yıkayan sadece iki kadın bulunduğunu söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, " İlçemizde cenaze yıkayan kadın sayısını arttırmak amacıyla düzenlediğimiz Cenaze Hizmetleri Kursuna kadınlarımız yoğun ilgi gösterdi. Toplam 32 saatlik kursta kursiyerlerimize cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca ölüm öncesi ve sonrası yapılacak işlemler, cenazenin idari ve hukuki işlemleri konularında da bilgilendirmelerde bulunuluyor" dedi.

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