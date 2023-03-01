Hisham Kasimu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisham Kasimu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hisham Kasimu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hisham Kasimu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hisham Kasimu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hisham Kasimu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hisham Kasimu'nin Sutton United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hisham Kasimu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hisham Kasimu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Brentwood
1 Temmuz 2017 yılında Team Solent
1 Kasım 2018 yılında Blackfield
31 Mayıs 2019 yılında Team Solent
1 Temmuz 2019 yılında Blackfield
1 Temmuz 2020 yılında Totton
1 Temmuz 2022 yılında Farnborough
27 Ocak 2023 yılında Sutton Utd
Hisham Kasimu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hisham Kasimu şuan Sutton United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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