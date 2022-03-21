Hitlerci ne demek, TDK'ya göre Hitlerci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hitlerci ne demek? Hitlerci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hitlerci kelimesi. Peki Hitlerci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hitlerci nedir, Hitlerci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİTLERCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hitlerci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hitlerci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nazist

