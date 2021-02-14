Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Hiyap Operatörü Maaşları, İş İlanları

Hiyap Operatörü görev tanımı nedir, Hiyap Operatörü ne iş yapar, Hiyap Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hiyap Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hiyap Operatörü Tanımı; Hiyap ekskavatörünü sevk ve idare ederek yığma, istifleme, kazma, taşıma vb. işleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Hiyap Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Hiyap Operatörü Maaşları

Hiyap Operatörü maaşı ortalama aylık 8850 - TL’dir. En düşük Hiyap Operatörü maaşı 3900 -TL, En yüksek ise 13800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hiyap Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Hiyap Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Hiyap Operatörü Ne İş Yapar?

a) Makineyi kullanıma hazırlamak,

b) Hiyap tipi ekskavatörün iç ve dış temizliğini yapmak,

c) Makinenin yağını, suyunu kontrol etmek, yağ ve su ilavesi yapmak,

d) İş makinesinin kumanda odasına girerek makineyi çalıştırmak,

e) Kumanda panosunu ve joistikleri kontrol etmek,

f) Makinenin hiyap tipi kollu kepçesini sevk ve idare etmek,

g) Her türlü yığma, istifleme, kazma, taşıma gibi işleri makineyi kullanarak yapmak,

h) İş bitiminde makineyi durdurmak, kumanda mahallini kapatmak,

i) İş makinesinin dış temizliğini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

j) Makinede meydana gelen basit arızalara müdahale etmek, onarımını yapmak,

k) Hiyap ekskavatörünün periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

Hiyap Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Hiyap Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hiyap Operatörü mesleğinin meslek kodu 8342.22 olarak belirlenmiştir

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