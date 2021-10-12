Hizip ne demek, TDK'ya göre Hizip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hizip ne demek? Hizip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hizip kelimesi. Peki hizip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hizip nedir, hizip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİZİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hizip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hizip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hizip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bölük, kısım

- Kur'an-ı Kerim'in her cüzünün beş sayfalık bölümü

- Bir siyasi partinin içinde, partinin izlemekte olduğu ana siyasi çizgiye karşı olan, ayrı bir teşkilat merkezi bulunan ve partinin çoğunlukla aldığı kararlara karşı savaşan parti içi grup, fraksiyon, klik

