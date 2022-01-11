Hizipleşmek ne demek, TDK'ya göre Hizipleşmek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hizipleşmek ne demek? Hizipleşmek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hizipleşmek kelimesi. Peki hizipleşmek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hizipleşmek nedir, hizipleşmek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİZİPLEŞMEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hizipleşmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hizipleşmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hiziplere ayrılmak, klikleşmek

