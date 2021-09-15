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"Hızır Bey" çizgi romanının yazarı ve çizeriydi! Talat Güreli hayat yolculuğu son buldu!

Ressam, müzisyen ve yönetmen Mehmet Güreli'nin ağabeyi olan ve Türkiye Çocuk Dergisi ile özdeşleşen "Hızır Bey" çizgi romanının yazar ve çizeri, usta karikatürist Talat Güreli 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"Hızır Bey" çizgi romanının yazarı ve çizeriydi! Talat Güreli hayat yolculuğu son buldu!

Popüler olan "Hızır Bey" çizgi romanıyla adını duyuran yazar ve çizer Talat Güreli, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ressam, müzisyen ve yönetmen Mehmet Güreli'nin ağabeyi usta karikatürist, 1984'te Türkiye Çocuk dergisinde başlayan çalışmalarını "Hızır Bey – Kapoşvar'a Hücum!" ve "Hızır Bey – Prensler Savaşı" albümleriyle de okurların beğenisine sundu.

Hızır Bey çizgi romanının yazarı ve çizeriydi! Talat Güreli hayat yolculuğu son buldu!

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SANATÇILARDAN MESAJ YAĞDI

Aynı zamanda ünlü bir koleksiyoncu olan ve çizgi romana ilişkin önemli yazılar da kaleme alan Güreli'nin vefatının ardından oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından, "Ressam Talat Güreli vefat etti. Daima bıraktığı güzelliklerle anılacak…" ifadelerini kullandı.

Hızır Bey çizgi romanının yazarı ve çizeriydi! Talat Güreli hayat yolculuğu son buldu!

Yazar Rahim Er de "Türkiye Çocuk dergisinde yayınlanan Hızır Bey karakteriyle bu ülkenin çocuklarında ecdat muhabbetinin uyanmasında değerli hizmetler yapmış olan ressam Talat Güreli'nin vefatını teessürle öğrendim. Rabbim, rahmetiyle muamele eylesin, hizmetlerini kabul buyursun." dedi.

Gazeteci yazar Ahmet Sırrı Arvas ise Gürel'e dair "Değerli bir ressam, sanatkar ve iyi bir okurdu. Selamlaşırken elini kaldırıp 'iyilikler' derdi." değerlendirmesini yaptı.

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