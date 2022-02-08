Alevi vatandaşlar, oruçlarını tutmak üzere niyet ettiler. Sosyal medya platformlarında özellikle bugün karşılaşılan "Hızır orucu" başlığından haberdar olmayanlar "Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman, kimler tutabilir 2022?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Hızır orucunun detayları nedir? Haberimizde Hızır orucuna dair merak edilen bilgilere yer verdik.

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi inancına özgü bir oruçtur. Alevi vatandaşlar tercihleri doğrultusunda Ramazan ayında oruç tutmuyor ise, genellikle her yıl Şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günü sayıldığından, salı, çarşamba ve perşembe günleri oruç tutarlar ve bu oruca Hızır orucu denir. Hızır günü sayılan Perşembe gününde kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Perşembe gecesi ziyaretlerinde mumlar yakılır.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN, KİMLER TUTABİLİR 2022?

Hızır orucu, Hızır gününden 2 gün ve ya 1 gün önce tutulur. Dileyen Hızır gününe kadar orucunu tamamlayabilir. Hızır günü 2022 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu orucun en büyük amacı amacı, en zor zamanlarda birlik olup insanlar arasında dayanışmayı arttırmaktır. Rivayetlere göre; Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğulları İmam Hasan ve İmam Hüseyin bir gün çok hasta olur. Çocuklar hastalıkla cebelleşirken, evin kapısını yoksul görünümde biri çalar. Bu kişi aslında Hızır'dır ve çocuklara çok iyi gelir, şifa verir. O gün bugündür, Hz. Ali çocukları iyileştiği için 3 gün boyunca şükretmek için oruç tutar. Böylelikle, Alevi inancında oruç artık bir gelenek haline gelir. Zorunlu değildir, ancak Alevi inancında olan vatandaşlar bu günde oruçlarını tutarlar.

Hızır günlerinde, kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Belirttiğimiz gibi, bu gün aslında dayanışma ve paylaşma günüdür.