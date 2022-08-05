Hızlı olan otomobil araçların arasına daldı! Alev topuna döndü: 5 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde hızlı olan bir otomobil akan yoldaki araçların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle alev topuna dönen otomobil bir akaryakıt istasyonu tabelasına çarparak durdu. Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç kazada 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Edinilen bilgilere göre kaza Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde meydana geldi. Akan trafikte hızlı olduğu görülen bir araç diğer araçların arasına daldı. Yangın çıkan otomobil başka araçlara çarptıktan sonra bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çaptı.

Hızlı olan otomobil araçların arasına daldı! Alev topuna döndü: 5 ölü, 8 yaralı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Alev topuna dönen araçtaki yangın söndürülürken ortalık savaş alanına döndü.

5 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILARIN 6'SI ÇOCUK

Kaza sonrası açıklama yapan Polis Sözcüsü Franco Pepi, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 yetişkin ve 6 çocuğun yaralı olarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Yetkililer kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hızlı olan otomobil araçların arasına daldı! Alev topuna döndü: 5 ölü, 8 yaralı Hızlı olan otomobil araçların arasına daldı! Alev topuna döndü: 5 ölü, 8 yaralı Hızlı olan otomobil araçların arasına daldı! Alev topuna döndü: 5 ölü, 8 yaralı

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