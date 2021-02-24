Ata isminin anlamı nedir, Ata ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Esenler'de çıkan yangında mahsur kalan çocuklarını kurtarmak için camdan aşağı attı!2 yaşındaki bebek anne ve babası tarafından kaynar suyla haşlanarak öldürüldüApa isminin anlamı nedir, Apa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adanaspor kalecisi Karacic neden rahatsızlandı, sağlık durumu nasıl? Maçta fenalaşmıştıHafta sonuna dikkat, hastalığı olan dışarı çıkmasın: Ülkeyi çöl tozları vuracak!Masumiyet dizisinin Banu'su kimdir? Banu Kaya kimdir?Saç dökülmesi korona virüs belirtileri arasında var mı?Otobüs aniden fren yapınca yaşlı kadın sert bir şekilde savruldu, başını demire çarptıHSK 2. Daire Başkanı açıkladı: Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Hızlı trenlerde 'normalleşme' adımı kapsamında yeni düzenleme!

Hızlı trenlerde 'normalleşme' adımı kapsamında yeni düzenleme!

1 Mart’ta başlayacak kademeli normalleşme kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hızlı tren seferleri ve bilet satış günleriyle ilgili yeni düzenlemelere gitti.

Hızlı trenlerde 'normalleşme' adımı kapsamında yeni düzenleme!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1 Mart’ta başlayacak kademeli normalleşme kapsamında bir dizi değişikliğe gitti. 

Hızlı trenler, 28 Mayıs 2020 tarihinden bu yana salgına karşı alınan tedbirler kapsamında seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle sefer yapılıyordu. 

Yeni kararla Mart ayından itibaren hızlı trenlerde, yüzde 100 kapasite ile yolcu taşınacak.

Pandemi öncesinde 15 gün önce satışa sunulan hızlı tren biletleri, olası iptaller ve değişiklikler göz önüne alınarak seferden 5 gün önce satışa sunulmaya başlandı. Bu süre, yeniden 15 gün olacak.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT