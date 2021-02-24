Hızlı trenlerde 'normalleşme' adımı kapsamında yeni düzenleme!
1 Mart’ta başlayacak kademeli normalleşme kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hızlı tren seferleri ve bilet satış günleriyle ilgili yeni düzenlemelere gitti.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1 Mart’ta başlayacak kademeli normalleşme kapsamında bir dizi değişikliğe gitti.
Hızlı trenler, 28 Mayıs 2020 tarihinden bu yana salgına karşı alınan tedbirler kapsamında seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle sefer yapılıyordu.
Yeni kararla Mart ayından itibaren hızlı trenlerde, yüzde 100 kapasite ile yolcu taşınacak.
Pandemi öncesinde 15 gün önce satışa sunulan hızlı tren biletleri, olası iptaller ve değişiklikler göz önüne alınarak seferden 5 gün önce satışa sunulmaya başlandı. Bu süre, yeniden 15 gün olacak.