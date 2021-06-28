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  3. Hızlı ve Öfkeli 9 vizyondaki ilk haftasında rekor kırdı! Zirveye yerleşti

Hızlı ve Öfkeli 9 vizyondaki ilk haftasında rekor kırdı! Zirveye yerleşti

ABD'de ilk hafta sonunda 70 milyon dolar hasılata ulaşan Hızlı ve Öfkeli 9 pandemi döneminin en iyi açılış performansına imza atarak zirveye yerleşti.

Hızlı ve Öfkeli 9 vizyondaki ilk haftasında rekor kırdı! Zirveye yerleşti

Pandemi sebebiyle bir yıldır ertelenen büyük gişe filmlerinin birer birer vizyona girmesiyle ABD sinemaları birbiriyle olan izlenme rekabetlerini sürdürüyor.

HASILATI 400 MİLYON DOLARI AŞTI!

Justin Lin'in yönetmen koltuğuna oturduğu Hızlı ve Öfkeli 9 sürecin en iyi açılış performansına imza attı. Dünya genelindeki toplam hasılatı 400 milyon doları aşan film vizyondaki ilk haftasıyla rekor kırdı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek için zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz.

Hızlı ve Öfkeli 9 vizyondaki ilk haftasında rekor kırdı! Zirveye yerleşti

Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişi

Hızlı ve Öfkeli 9 vizyondaki ilk haftasında rekor kırdı! Zirveye yerleşti

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCU KADROSU

F9'ın oyuncu kadrosunda

Helen Mirren,

Charlize Theron

Vin Diesel,

Michelle Rodriguez,

Michael Rooker,

Nathalie Emmanuel,

Jordana Brewster,

Amber Sienna,

Cardi B,

Finn Cole,

Sung Kang,

Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 vizyondaki ilk haftasında rekor kırdı! Zirveye yerleşti

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