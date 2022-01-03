Hizmet Akdi ne demek, TDK'ya göre Hizmet Akdi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hizmet akdi ne demek? Hizmet akdi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hizmet akdi kelimesi. Peki hizmet akdi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hizmet akdi nedir, hizmet akdi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİZMET AKDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hizmet akdi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hizmet akdi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İş sözleşmesi

