HİZMET BEKLERKEN!

2019 Yerel Seçimlerinde Pendik'in belediye başkan adaylarını takip ederken AK Parti adayı Ahmet Cin, projeleri ve vaatleriyle dikkatimizi çekmişti. Çok güzel hedefleri vardı ve gerçekleşmesi durumunda Pendik İstanbul'un gözde ilçelerinden biri olma yolunda önemli mesafeler kat edecekti.

Yerel siyasetle ilgilenen herkes bilir ki, ilçe belediyeleri yapacakları bir çok işte Büyükşehir belediyesine göbekten bağlıdır. Büyükşehir belediyesiyle ilişkileri ne kadar iyiyse ilçeye çekecekleri Büyükşehir yatırımları da o denli kuvvetli olur.

İşte bu noktadan baktığımızda Ahmet Cin'in büyük bir talihsizlik yaşadığını görebiliyoruz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım seçilemediği için birlikte yapmayı tasarladıkları birçok proje gerçekleşme fırsatı bulamadı.

Ahmet Cin, Pendik Belediye Başkanı olarak yapma yetkisi kendisinde olan projelerinde bir gerçekleştirme sorunu yaşamazken, Büyükşehirden beklentisi olan projelerde maalesef büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Büyükşehir Belediyesiyle yaşadığı ülke basınına dahi yansıyan son problem KİPTAŞ'ın Pendik sınırları içerisindeki son Projesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılması oldu. Dışardan bakınca "Ne var bunda?" diye sorabileceğiniz bu konuda var olan Pendik Belediyesinin milyonlarca liralık gelir kaybıydı.

Ahmet Bey, bu kayba itiraz ederek Pendiklinin hakkını kimseye yedirmemek için gerekirse mahkemeye başvuracaklarını ifade etti.

Bunlar belediyelerimizin kendi aralarında ama diyalogla ama mahkeme yoluyla aşabilecekleri sorunlar. Bizi çok fazla ilgilendirmese de canımızı sıkıyor elbet. Bu sıkıntının en önemli nedeni Pendik'in siyasi muhalefet adına çalınan zamanı ve imkanları. Vatandaş Büyükşehir Belediyesinden hizmet beklerken yaşadığı bu olumsuzluklar bize ve güzelim Pendik'imize zaman kaybettiriyor. Oysa gelişen Türkiye yolunca hemen her ilçede, hemen her ilde, hemen her bölgede, hasılı kelam ülkemizin her yerinde daha yapacak çok işimiz var...