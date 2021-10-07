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Hödük ne demek, TDK'ya göre Hödük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hödük kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hödük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hödük nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hödük kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hödük ne demek, TDK'ya göre Hödük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hödük ne demek? Hödük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hödük kelimesi. Peki hödük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hödük nedir, hödük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hödük kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hödük kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

HÖDÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hödük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hödük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görgüsüz, kaba, anlayışı kıt kimse
- Korkak, ürkek kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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