Hokuto Shimoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hokuto Shimoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hokuto Shimoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hokuto Shimoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hokuto Shimoda 7 Kasım 1991 tarihinde Hiratsuka, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 下田 北斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hokuto Shimoda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Hokuto Shimoda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hokuto Shimoda'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hokuto Shimoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hokuto Shimoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hokuto Shimoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hokuto Shimoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Ventforet Kofu

4 Ocak 2016 yılında Shonan Bellmare

5 Ocak 2018 yılında Kawasaki Front.

9 Ocak 2021 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Hokuto Shimoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hokuto Shimoda şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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