Hollanda devi Ajax, Altay Bayındır'a talip oldu!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon forma giymeye başlayan genç kalecisi Altay Bayındır, yükselen grafiğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon bazı eksiklikleri olsa da iyi performans gösteren Altay, bu yıla oldukça formda ve etkili başladı. Sarı-lacivertlilerin birinci kalecisi konumuna gelen Altay, Fenerbahçe'nin 4 haftadaki başarısında büyük pay sahibi.

Türkiye U21 takımında da forma giyen Bayındır, geçtiğimiz gece İngiltere U21 ile oynanan maçta kalede görev aldı. Alınan bilgilere göre Hollanda kulübünün CEO'su olan efsane kaleci Edwin van der Sar, İngiltere ile Türkiye arasında önceki gün oynanan U21 milli maçında Altay'ı takibe aldı.

Ajax'ın, önümüzdeki günlerde de başarılı eldiveni canlı olarak izlemeye devam edeceği öğrenildi. Ayrıca bazı İngiliz kulüplerinin de U21 maçına gözlemci gönderdiği de ifade ediliyor.

Son yıllarda oyuncu satışlarından büyük gelir elde eden Fenerbahçe, bu sezonda Altay'ı parlatarak yurt dışına satmayı planlıyor.