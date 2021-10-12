Hollanda Kavağı ne demek, TDK'ya göre Hollanda Kavağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hollanda kavağı ne demek? Hollanda kavağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hollanda kavağı kelimesi. Peki Hollanda kavağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hollanda kavağı nedir, Hollanda kavağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOLLANDA KAVAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hollanda kavağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hollanda kavağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akkavak

