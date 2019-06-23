Hollanda Türkler'e karşı yasa hazırlığı içerisinde!

Hollanda hükümeti, Türkiye'de malvarlığı olan kişilerin Hollanda'da sosyal yardım almasını engellemek amacıyla yasa değişikliğine gidiyor. Yeni düzenlemeyede, Türkiye'de mal varlığı olan kişilerden, önce bunları satıp geçinmeleri istenecek.

Türkiye'deki mal varlığı konusunda Hollanda makamlarına doğru bilgi vermediği belirlenenler ise, aldıkları sosyal yardımı geri ödeyecek. Hollanda, Türkiye'deki mal varlığı konusunda doğru beyanda bulunmayanlardan, aldıkları sosyal yardımı şu anda da geri istiyor.

Ancak, yasalar insanların belirli bir gelir düzeyinin altında yaşamasına izin vermediği için, borçlu sayılan bu kişiler yeniden sosyal ödenek alma hakkı kazanıyor. Türkiye'deki mal varlığını satmak isteyen ancak elden çıkaramayanlara, geri ödemeleri koşuluyla sosyal ödenek verilecek. Mallarını sattığında bu parayı geri ödemesi istenecek.

Sosyal İşler ve İstihdam Bakan Yardımcısı Tamara van Ark tarafından hazırlanan ve tartışmaya açılan yasa önerisine meclis çoğunluğu destek veriyor. Hollanda basınına göre yasanın kısa süre içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Tamara van Ark, belediyelerin de sosyal yardım alan göçmenlerin Türkiye'deki mal varlıklarının araştırılması konusunda hükümete yardımcı olduklarını söyledi.

Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı avukat Ejder Köse ise, bu uygulamanın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini savunuyor. Köse, Hollandalı yetkililerin hiçbir kurumu bilgilendirmeden Türkiye'de Hollanda'daki vatandaşlar ile ilgili bilgi topladığını belirtiyor. Bunun Türk Ceza Yasası'na göre suç olduğunu söyleyen Köse, bir süre önce, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklamıştı.