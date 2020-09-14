Hollanda: Yunanistan, göçmenlerin paraşlarına el koyup onları denize itiyor

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, Yunanistan’ın uluslararası hukuku ihlal edip göçmenlere eziyet ederek eşyalarına ve paralarına el koyduktan sonra denize geri ittiğini yazdı. NOS gazetesinde yer alan haberde, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ulaşan göçmenleri, denize geri ittiği belirtildi.

YILLARDIR YAŞANAN BU OLAY NİSANDA ARTTI

Geri itmelerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve yardım kuruluşlarının bu konuda uyarılarını artırdığı kaydedilen haberde, söz konusu geri itmelerin yeni olmadığına dikkat çekildi.

Haberde, özellikle Yunanistan ile Türkiye arasındaki kara sınırında bunun yıllardır yaşandığı ve bu yılın nisan ayından itibaren önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

Ayrıca Yunanistan tarafından göçmenlerin zaman zaman botlarının patlatıldığı ve motorlarının tahrip edildiği belirtilen haberde, erkek veya kadın gözetmeksizin göçmenlere şiddet uygulandığı kaydedildi.

Göçmenlere "hayvan" muamelesi yapıldığı, tüm eşyalarına, telefonlarına, paralarına ve kıyafetlerine el konulduğu ve şişme botlarla açık denize bırakıldıkları vurgulandı.

Gazeteye açıklama yapan yardım kuruluşu Josoor yetkilisi Natalie Gruber, bu durumu endişe verici bulduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geri itmeler her zaman yasa dışıdır. Eğer uluslararası hukuku, Avrupa olarak insanlara sığınma başvurusu hakkı vermek için imzaladığımız tüm anlaşmaları ciddiye alıyorsak, bunlar asla olmamalı. Ayrıca bu yöntemlerle insanlar denizde tehlikeye giriyor."

"YUNANİSTAN AB İÇİN KİRLİ İŞLER YAPTIĞINDA AB SESSİZ KALIYOR"

Diğer yandan haberde Yunanlılar dahil insan hakları örgütlerinin de yıllardır geri itmeleri Avrupa Birliği'ne (AB) bildirdikleri, AB'nin bu konuda sessiz kaldığı kaydedildi. Bunun sebebinin geri itmelerin Avrupa için bir sorunu çözdüğü, Yunanistan’ın AB için kirli işler yaptığı değerlendirmesi yer aldı.

Göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı ve Türkiye’de resmi kayıtlar altına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Haberde, göçmenler tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflar da paylaşıldı.