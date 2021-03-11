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Hollanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Hollanda'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Hollanda'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Hollanda hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Hollanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Hollanda, Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğü. Topraklarının büyük kısmı Batı Avrupa'da olup Karayipler'de üç adası bulunmaktadır. Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir.

Hollanda'nın Başkenti?

“Amsterdam” şehri Hollanda'nın başkentidir.

Hollanda'nın Para Birimi Nedir?

EuroHollanda'nın para birimidir.

Hollanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Hollanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Hollanda'nın telefon alan kodu : + 31

Hollanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Hollanda

Hollanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Amsterdam

Hollanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Hollanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Netherlands

Hollanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Amsterdam

Hollanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Amsterdam

Hollanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Hollanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Nederland

Hollanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Felemenkçe

Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Hollanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?

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