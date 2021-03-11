Hollanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?
Hollanda'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Hollanda'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Hollanda hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Hollanda, Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğü. Topraklarının büyük kısmı Batı Avrupa'da olup Karayipler'de üç adası bulunmaktadır. Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir.
Hollanda'nın Başkenti?
“Amsterdam” şehri Hollanda'nın başkentidir.
Hollanda'nın Para Birimi Nedir?
“Euro”Hollanda'nın para birimidir.
Hollanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Hollanda'nın telefon alan kodu : + 31
Hollanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Hollanda
Hollanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Amsterdam
Hollanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Netherlands
Hollanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Amsterdam
Hollanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Amsterdam
Hollanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Nederland
Hollanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Felemenkçe