Hollanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?

Hollanda, Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğü. Topraklarının büyük kısmı Batı Avrupa'da olup Karayipler'de üç adası bulunmaktadır. Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir.

Hollanda'nın Başkenti?

“Amsterdam” şehri Hollanda'nın başkentidir.

Hollanda'nın Para Birimi Nedir?

“Euro”Hollanda'nın para birimidir.

Hollanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Hollanda'nın telefon alan kodu : + 31

Hollanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Hollanda

Hollanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Amsterdam

Hollanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Netherlands

Hollanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Amsterdam

Hollanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Amsterdam

Hollanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Nederland

Hollanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Felemenkçe

Hollanda'nın Bayrağı Nasıldır?