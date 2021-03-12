Hollanda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Hollanda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Hollanda, Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğü. Topraklarının büyük kısmı Batı Avrupa'da olup Karayipler'de üç adası bulunmaktadır. Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir.

Hollanda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Hollanda, 17134923 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 69. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0022 olduğu görülmektedir.

Hollanda'nın Müslüman Nüfus sayısı 946000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 5,7 olarak rakamlara yansımıştır.

Hollanda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Hollanda'nın yüz ölçümü 38625 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Hollanda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 7650 km² Karasal Alan : 33893 km²

Hollanda'nın Haritadaki Yeri / Konumu