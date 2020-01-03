Hollywood'un gözde çifti İstanbul’da!
Hollywood dünyasının en öehur çifti olan Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, aile olarak 2 çocuğuyla beraber İstanbul'a geldi. Afrika tatillerini bitirdikten sonra Türkiye'ye ayak basan çiftin, gelme sebebinin de tatil olduğu öğrenildi.
Yıllara meydan okuyan ünlü çift İstanbul'da!
Yeni yıla Afrika’nın tatil merkezlerinden Zanzibar Adası’nda 2 çocuğuyla birlikte giren Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas çifti, THY’nin tarifeli seferiyle Tanzanya’dan İstanbul’a geldi.
Douglas ve Zeta-Jones çiftinin bulunduğu uçak, saat 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte uçaktan inen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi.
Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones, çocuklarını bagajları teslim alması için burada bırakırken, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde havalimanından ayrıldı.
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