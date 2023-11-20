Holokost ( Yahudi soykırımı) Nedir, Holokost'un anlamı nedir, Holokost'ta neler olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n İsrail'in Gazze'deki katliama sessiz kalan batının özelliklede Almanya'nın sessiz kalmasına çok tepki göstererek gündeme getirip söylediği Holokost Nedir, holokost'un anlamı nedir? Holokost utancı ne demek?

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Holokost ( Yahudi soykırımı) Nedir, Holokost'un anlamı nedir, Holokost'ta neler olmuştu?

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı muamele ile on binlerce insanı katletmesi ve soykırım uygulamasına batının sessiz kalması özelliklede Almanya'nın desteklemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da Alman başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında gündeme getirip Holokost'tan bahsetmesi üzerine vatandaşlar Holokost Nedir, holokost'un anlamı nedir? Holokost utancı ne demek? Holokost'ta neler yaşandı araştırmaya başladı. İşte holokost'un anlamı.

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HOLOKOST NEDİR

Holokost sözcüğü, İbranice "olah" kavramının Yunanca çevirisidir. Olah, Yahudilikte tamamen yakılan bir tür adaktır. Holokost sözcüğü, "holos" (tüm, komple) ve kaustos (yakılmış, köz olmuş) sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve tamamen yakılmış, yanıp kül olmuş anlamına gelir. Kaustos sözcüğünün kökü yakmak anlamına gelen kalein sözcüğüne dayanır.

Kitab-ı Mukaddes'te de geçen, Shoah sözcüğü "felaket" anlamına gelir ve bu sözcük 1940'larda, özellikle İsrail ve Avrupa’da, Holokost için kullanılan standart İbranice sözcük olmuştur.

HOLOKOST'TA NELER OLDU, NELER YAŞANDI?

Holokost, Yahudi Soykırımı veya HaŞoah, Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası döneminde, Heinrich Himmler'in liderliğindeki SS güçleri tarafından işgal edilen sınırlar içerisinde binlerce Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırıma verilen isimdir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan rakamlarla birlikte, yakın dönemdeki tahminler, 10-11 milyon civarında insanın Nazi rejimi tarafından öldürüldüğünü göstermektedir.

Holokost öncesinde sayıları dokuz milyonu bulunan Avrupalı Yahudilerin aşağı yukarı üçte ikisi öldürüldü. Bir milyon üzerinde Yahudi çocuk, aşağı yukarı iki milyon Yahudi kadın ve üç milyon Yahudi erkek Holokost’ta öldürüldü. Almanya ve Almanların işgal ettiği sınırlar içerisindeki 40.000 üzerindeki bir tesis ağı, Yahudi ve diğer kurbanları; toplamak, hapsetmek ve öldürmek için kullanıldı.

Holokost'a giden süreçte şiddet ve soykırım aşama aşama gerçekleşti. Yahudilerin sivil haklarını elinden alan, en meşhuru 1935 yılındaki Nürnberg Yasaları olan, birçok yasa, Avrupa’da II. Dünya Savaşı patlak vermeden yürürlüğe girdi. Toplama kampları, mahkûmların, ya bitkinlikten ya da hastalıktan ölene kadar köle gibi çalıştırılmaları için kurulmuştu. Almanya’nın her işgal ettiği yerde paramiliter grup (Almanca: Einsatzgruppen), Yahudileri ve politik muhalifleri, toplu infazlarla öldürdü.

İşgalciler, Yahudileri ve Romanları gettolara hapsedip nakliye trenleriyle ölüm kamplarına gönderilmeden önce bir arada tuttular. Yolculuk boyunca ölmeyenler ya ölene dek çalıştırıldı, ya tıbbi deneyler için kullanıldı, ya da sistematik bir şekilde gaz odalarında öldürüldü. Alman bürokrasisinin her kolu, soykırımın lojistiğine yardım etti ve Üçüncü Reich’ı, Holokost akademisyenlerinin belirttiği gibi bir Soykırım Devleti’ne dönüştürdü.

2. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden toplam Yahudi sayısının 6 milyon olduğu biliniyor. İsrail'de Holokost'un kurbanları için her yıl 27 Nisan'da anma törenleri yapılıyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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