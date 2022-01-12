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Homonim ne demek, TDK'ya göre Homonim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Homonim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Homonim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Homonim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Homonim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Homonim ne demek, TDK'ya göre Homonim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Homonim ne demek? Homonim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi homonim kelimesi. Peki homonim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre homonim nedir, homonim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HOMONİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Homonim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Homonim kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre homonim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sesteş

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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