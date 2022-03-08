CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu ayrıcalık istedi, alamayınca güvenlik görevlisini işinden etti! "Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?"Cam Eşya Kesici (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPetrol fiyatlarına bir darbe de ABD ve İngiltere'den! Rusya'ya yaptırım kararı fiyatlara yansıyacak!Homoteti ne demek, TDK'ya göre Homoteti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 8 Mart Salı| 08.03.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıMHK hakem listesinde kimler var, hangi hakemler görev yapamayacak? Süper Lig'de maç yönetecek hakemler hangileri?Anlak ne demek, TDK'ya göre Anlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Derbinin faturası belli oldu! Birçok futbolcu ve yönetici PFDK'ya sevk edildi!Ahşap Kaplama Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTeneşir Horozu ne demek, TDK'ya göre Teneşir Horozu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Homoteti ne demek, TDK'ya göre Homoteti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Homoteti ne demek, TDK'ya göre Homoteti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Homoteti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Homoteti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Homoteti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Homoteti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Homoteti ne demek, TDK'ya göre Homoteti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Homoteti ne demek? Homoteti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi homoteti kelimesi. Peki homoteti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre homoteti nedir, homoteti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HOMOTETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Homoteti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Homoteti kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre homoteti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT