Homoteti ne demek, TDK'ya göre Homoteti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Homoteti ne demek? Homoteti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi homoteti kelimesi. Peki homoteti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre homoteti nedir, homoteti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOMOTETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Homoteti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Homoteti kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre homoteti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun durumu

