Homotetik ne demek, TDK'ya göre Homotetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Homotetik ne demek? Homotetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi homotetik kelimesi. Peki homotetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre homotetik nedir, homotetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOMOTETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Homotetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Homotetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre homotetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aralarında homoteti durumu bulunan

