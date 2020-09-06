Vedat Muriqi transferinde mutlu son!Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeİngiltere'nin Birmingham kentinde çete savaşları"1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı"Kick boks milli takım sporcuları ara verdikleri antrenmanlara yeniden başladıKPSS sınavına geç gelen 1 kişi, sinirlenerek sınav kağıdını çöpe attıBakan Selçuk "İŞKUR'un hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu"Korona aşısının tahmini fiyatı açıklandı!İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başladıFIFA kanalıyla transfer yasaklısı olan Akhisarspor dağılma tehlikesi ile karşı karşıyaGenç kızın KPSS gözyaşları yürekleri dağladı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Hong Kong'da Polis, Kowloon bölgesinde göstericilere biber gazıyla müdahale etti

Hong Kong'da Polis, Kowloon bölgesinde göstericilere biber gazıyla müdahale etti

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da binlerce kişi eylülde yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini protesto etti.Hong Kong polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğu yasa dışı toplanma suçlamasıyla en az 90 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hong Kong'da Polis, Kowloon bölgesinde göstericilere biber gazıyla müdahale etti

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin ertelenmesini protesto amacıyla gösteri düzenledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da binlerce kişi eylülde yapılması planlanan Yasama Meclisi seçimlerinin 1 yıl ertelenmesini protesto etti.

Hong Kong polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğu yasa dışı toplanma suçlamasıyla en az 90 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Protestolar sırasında önde gelen aktivistlerden Tam Tak-chi de gözaltına alındı.

Polis, Kowloon bölgesinde göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 1 yıl ertelendiğini duyurmuştu.

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT