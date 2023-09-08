Hong Kong’da son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 ölü, ve yaralılar var

Hong Kong'da Haikui Tayfunu nedeniyle son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Çin'in Shenzhen kentinde ise 1952'den bu yana en şiddetli yağış görüldü.

YAYINLAMA
Google News
Hong Kong’da son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 ölü, ve yaralılar var

Hong Kong'da Haikui Tayfunu nedeniyle son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Çin'in Shenzhen kentinde ise 1952'den bu yana en şiddetli yağış görüldü.

Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Haikui Tayfunu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi. Alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve altgeçitler sular altında kaldı. Bir metro hattında seferler durdurulurken, Hong Kong ile Kowloon bölgesini bağlayan tüneli su bastı. Mahsur kalanların sel sularına kapılmamak için yüksek yerlere tırmanmaya çalıştığı, bazı yollardaki araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Hong Kong polisi farklı noktalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hong Kong Hastane Otoritesi ise sel nedeniyle 110 kişinin yaralandığını aktardı. Okullarda bugün eğitime ara verilirken, iş yerleri kapatıldı. Hong Kong borsası da sabah işlemleri için açılmadı. Hong Kong Meteoroloji Gözlem Merkezi, gece saatlerinde etkili olan yağış miktarını 158,1 milimetre olarak açıklarken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı farklı departmanlar, selle mücadele ve selden etkilenen bölgelere yardım çalışmalarını yürütmek için harekete geçti. Riskli noktalarda bulunanların yağışlardan korunabilmeleri için 12 geçici barınak gece geç saatlerde hizmete alındı.

Hong Kong'da dün şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle alarm verilmişti.

Shenzhen kentinde rekor yağış

Çin kıtasında da etkili olan tayfun, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde hayatı olumsuz etkiledi. 17 milyondan fazla kişinin kentte tüm okullarda eğitime ara verilirken, bazı metro istasyonları ve iş yerleri kapatıldı. Shenzhen tren istasyonunda 100'ün üzerinde kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Kente gece saatlerinde düşen yağış miktarı 465,5 milimetreye ulaşırken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1952'den bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Guangdong'da uçuşlar iptal

Çin Meteoroloji İdaresi Guangdong eyaletinin orta ve güneybatı kesimlerindeki sağanak yağışların yarın erken saatlere kadar sürmesinin beklendiğini açıkladı. Yaklaşık 127 milyon kişinin yaşadığı eyalette yüzlerce uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan Haikui Tayfunu, Çin'in doğu kesimindeki Fujian eyaleti kıyılarına salı günü ulaşmıştı. Eyalette 116 kişi yaralanırken, 260 bin evin elektriksiz kaldığı açıklanmıştı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!
Kendisinden 43 yaş küçük Mısırlı adamla evlenmişti! 84 yaşındaki kadın pişman oldu!
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar! Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasına dönme şartını açıkladı
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar! Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasına dönme şartını açıkladı
ABD'den Ukrayna, Rusya savaşı açıklaması: “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti”
ABD'den Ukrayna, Rusya savaşı açıklaması: “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti”
Son Haberler
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çok kritik öneri ''Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik''
Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çok kritik öneri ''Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik''
Afrika ülkesi Gabonda askeri darbe oldu, ordu yönetime el koydu
Afrika ülkesi Gabonda askeri darbe oldu, ordu yönetime el koydu
Çok Okunanlar
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
Thodex davasında karar verildi, "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söyledi
Thodex davasında karar verildi, "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söyledi
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine kin kustu, skandal sözler söyledi
Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine kin kustu, skandal sözler söyledi
Sudan’da çatışmalar yüzünden sağlık sistemi çökmek üzere
Sudan’da çatışmalar yüzünden sağlık sistemi çökmek üzere
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı