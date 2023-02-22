Hordur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hordur Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hordur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hordur Magnusson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hordur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hordur Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hordur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hordur Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hordur Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hordur Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hordur Magnusson 11 Şubat 1993 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Hörður Björgvin Magnússon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hordur Magnusson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Hordur Magnusson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hordur Magnusson'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hordur Magnusson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HordurM34

http://www.instagram.com/hordurmagnusson/

Hordur Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hordur Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hordur Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hordur Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2009 yılında Fram Reykjavík

18 Şubat 2011 yılında Juventus U19

30 Haziran 2012 yılında Fram Reykjavík

1 Temmuz 2012 yılında Juventus U19

5 Ağustos 2013 yılında Spezia Calcio

24 Temmuz 2014 yılında Juventus

25 Temmuz 2014 yılında Cesena

30 Haziran 2016 yılında Juventus

13 Temmuz 2016 yılında Bristol City

1 Temmuz 2018 yılında CSKA Moskova

9 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Hordur Magnusson kimdir

Hordur Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hordur Magnusson şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fram Reykjavík, Juventus Turin

Hordur Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 23 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hordur Magnusson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Alexis Trouillet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Trouillet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexis Trouillet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Trouillet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Samiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Samiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Samiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Samiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Gnezda Cerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gnezda Cerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Gnezda Cerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gnezda Cerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi