Hordur Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hordur Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hordur Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hordur Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hordur Magnusson 11 Şubat 1993 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Hörður Björgvin Magnússon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hordur Magnusson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Hordur Magnusson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hordur Magnusson'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hordur Magnusson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HordurM34

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http://www.instagram.com/hordurmagnusson/

Hordur Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hordur Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hordur Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hordur Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2009 yılında Fram Reykjavík

18 Şubat 2011 yılında Juventus U19

30 Haziran 2012 yılında Fram Reykjavík

1 Temmuz 2012 yılında Juventus U19

5 Ağustos 2013 yılında Spezia Calcio

24 Temmuz 2014 yılında Juventus

25 Temmuz 2014 yılında Cesena

30 Haziran 2016 yılında Juventus

13 Temmuz 2016 yılında Bristol City

1 Temmuz 2018 yılında CSKA Moskova

9 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Hordur Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hordur Magnusson şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hordur Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fram Reykjavík, Juventus Turin

İzlanda takımında 23 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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