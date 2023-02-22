Horlah Oladeji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horlah Oladeji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horlah Oladeji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Horlah Oladeji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Horlah Oladeji 2 Aralık 1999 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Horlah Olaniran Oladeji şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Horlah Oladeji Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Horlah Oladeji, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Horlah Oladeji'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Horlah Oladeji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Horlah Oladeji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2016 yılında Nsoatreman FC
1 Ocak 2017 yılında Dunkwa United
12 Mart 2018 yılında ABS FC
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
12 Ekim 2022 yılında Shooting Stars
2 Ocak 2023 yılında Bendel Ins.
Horlah Oladeji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Horlah Oladeji şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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