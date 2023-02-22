Horlah Oladeji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horlah Oladeji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Horlah Oladeji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Horlah Oladeji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.