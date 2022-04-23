Horozibiğigiller ne demek, TDK'ya göre Horozibiğigiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Horozibiğigiller ne demek? Horozibiğigiller TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi horozibiğigiller kelimesi. Peki horozibiğigiller ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre horozibiğigiller nedir, horozibiğigiller kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOROZİBİĞİGİLLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Horozibiğigiller kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre horozibiğigiller kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ispanaklar takımından, örneği horozibiği olan bitki familyası

