Hortum muz serasını savaş alanına çevirdi! 5 dönümlük alandaki muz ağaçları telef oldu

Antalya'ın Manavgat' ilçesinde dün gece yağmurla birlikte etkili olan hortum, Yavrudoğan Mahallesinde Ahmet Tekelioğlu'na ait muz serasına zarar verdi.

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Hortum muz serasını savaş alanına çevirdi! 5 dönümlük alandaki muz ağaçları telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan hortum, 11 dönüm kapalı alan üzerindeki muz serasını vurdu. Gece yağmurla birlikte çıkan hortum, seranın 5 dönümlük bölümünün çatı ve demirleriyle içerisindeki ürünlere zarar verdi.

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"SABAH OLUP HAVA AYDINLIĞINDA İŞİN VAHAMETİ ORTAYA ÇIKTI"

Manavgat'ta dün gece yağmurla birlikte etkili olan hortum, Yavrudoğan Mahallesinde Ahmet Tekelioğlu'na ait muz serasına zarar verdi. Hortum, 11 dönüm kapalı alan üzerinde bulunan muz serasının 5 dönümünün çatısının demir profil ve naylonunu yerle bir ederken çok sayıda ağacın yıkılmasına, üzerindeki ürünün telef olmasına neden oldu.

"Sabah olup hava aydınlandığında işin vahameti ortaya çıktı"

Ahmet Tekelioğlu, gece bir komşusunun kendisini aradığını, seranın rüzgardan zarar gördüğünü söylediğini belirterek, "Hemen seranın başına geldim. Ama şiddetli yağmur ve karanlıktan dolayı bir şey yapamadık. Sabah olup hava aydınlandığında işin vahameti ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi seramızın yarısına yakınını yerle bir etmiş durumda. Demir ve naylonun yanı sıra üründe de zarar büyük. TARSİM görevlileri gelip gerekli incelemelerini yaptılar. Havanın açmasının ardından hemen tadilata girişeceğiz" dedi.

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