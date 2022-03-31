Hoşbeş ne demek, TDK'ya göre Hoşbeş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hoşbeş ne demek? Hoşbeş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hoşbeş kelimesi. Peki hoşbeş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hoşbeş nedir, hoşbeş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOŞBEŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hoşbeş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hoşbeş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre hoşbeş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler



HOŞBEŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Konaktaki hoşbeş merasimi de yerine getirildi.



HOŞBEŞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hoşbeş etmek

