Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Karimzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Karimzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Karimzadeh 3 Mart 1996 tarihinde Rafsanjan, Kerman şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Hossein Karimzadeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Karimzadeh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Karimzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Hossein Karimzadeh'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Karimzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Karimzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Karimzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Karimzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mes Rafsanjan

2 Temmuz 2018 yılında Fajr Sepasi

30 Ağustos 2020 yılında Mes Rafsanjan

Hossein Karimzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Karimzadeh şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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