Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hossein Karimzadeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Karimzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Karimzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Karimzadeh 3 Mart 1996 tarihinde Rafsanjan, Kerman şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Hossein Karimzadeh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Karimzadeh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Karimzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Hossein Karimzadeh'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Karimzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Karimzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Hossein Karimzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Karimzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mes Rafsanjan

2 Temmuz 2018 yılında Fajr Sepasi

30 Ağustos 2020 yılında Mes Rafsanjan

Hossein Karimzadeh kimdir

Hossein Karimzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Karimzadeh şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hossein Karimzadeh nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi