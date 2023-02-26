Hossein Khatir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Khatir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Khatir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Khatir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Khatir 28 Ocak 2000 tarihinde Qaemshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین خطیر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Khatir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hossein Khatir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hossein Khatir'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hossein Khatir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Khatir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Khatir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Khatir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Nassaji M.

Hossein Khatir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Khatir şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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