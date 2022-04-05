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House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? İşte House Of The Dragon yayın tarihi

Yaklaşık iki yıl önce final yapan Game Of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? İşte House Of The Dragon yayın tarihi...

House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? İşte House Of The Dragon yayın tarihi

Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte House Of The Dragon yayın tarihi...

House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? İşte House Of The Dragon yayın tarihi

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yaklaşık iki yıl önce final yapan Game of Thrones serisinin 300 yıl öncesini anlatan "House of the Dragon" dizisinin yayın tarihi açıklandı. 21 Ağustos 2022'de izleyicilerle buluşacak olan dizi, HBO Max'te yayınlanacak.

House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? İşte House Of The Dragon yayın tarihi

George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan "House of the Dragon", Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor.

House Of The Dragon ne zaman yayınlanacak? İşte House Of The Dragon yayın tarihi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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