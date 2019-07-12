Houston Rockets bombayı patlattı! Russell ve Harden aynı takımda
Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook'u Chris Paul ve draft hakları karşılığında kadrosuna kattı.
NBA serisinde transferler de gündemde.
Oklahoma City Thunder’ın yıldızı Ressell Westbrook’un, gelecek sezondan itibaren Houston Rockets forması giyeceği duyuruldu.
ESPN’den Adrian Wojnarownki’ye göre; Houston Rockets, Russell Westbrook’u kadrosuna kattı.
Rockets’ın, Thunder’a Chris Paul, 2024-2026 1.tur draft hakları ve 2021-2025 1.tur draft takas haklarını verdiği belirtildi. Bu takasla birlikte Russell Westbrook ile James Harden yeniden aynı takımda buluştu.
Westbrook ve Harden NBA 77-78 sezonundan bu yana ligin en çok topla oynayan, aynı zamanda da turnover’ı en yüksek ikilisi.
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