How I Met Your Father'dan heyecanlandıran ilk kare geldi! Bütün oyuncular bir arada! How I Met Your Mother’la aynı formatta olacak olan How I Met Your Father dizisinin oyuncularının bir arada olduğu kare büyük merak uyandırdı.

Yayınlandığı döneme damga vuran How I Met Your Mother ile aynı format üzerinden ilerleyecek olan How I Met Your Father dizisinin oyuncu kadrosu ilk kez aynı karede görüldü. Dizinin yldızı Hilary Duff, rol arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşması üzerine dizi severler heyecanlandı. "KİMLER BİZİM İÇİN HAZIR?" Hilary Duff paylaşımına, "Kimler bizim için hazır? Birinin dairesinin önünde oturuyor olabiliriz ya da olmayabiliriz…" notunu ekledi. Güzel oyuncu Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat vereceği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran ise Jesse'nin üvey kardeşi Ellen karakterine hayat verecek. Henüz ne zaman gösterime gireceği belli olmayan dizi, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun etrafında dönecek. HOW I MET YOUR MOTHER KONUSU Dizi, 2030 yılında, Ted Mosby'nin çocuklarına anneleri (kendi eşi) ile nasıl tanıştığını anlatmasıyla başlar. Bob Saget'in seslendirmesiyle asıl karakteri Ted "Size annenizle nasıl tanıştığımı anlatacağım." der ve dizi 2005 yılına döner. Bays ve Thomas dizideki arkadaşlığı kendi arkadaşlıklarından yola çıkarak yazmışlardır. Buna göre Ted karakterinde daha çok Bays öne çıkarken Marshall ve Lily karakterleri ise Thomas ve eşinden esinlenilmiştir. How I Met Your Fatherhilary duff