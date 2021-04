How I Met Your Mother sevenlerine müjde! How I Met Your Father geliyor!

Dünya çapında en çok izlenen dizilerden biri olan How I Met Your Mother, devam dizisi ile gündeme geldi. How I Met Your Mother hayranlarını sevindiren bu haber kısa sürede en çok okunanlar arasında girdi. How I Met Your Father (Babanla Nasıl Tanıştım?) için onay çıktı. Devam dizisinin başrolünde Hilary Duff yer alacak. Sophie karakteri oğluna, babası ile nasıl tanıştığını anlatacak.

Beyazperde'nin haberine göre How I Met Your Father, Sophie ve arkadaş ortamı etrafında dönecek. Dizi 2021 yılına geri dönen bir hikaye olacak. Karakterler hayattan istediklerini sorgulayacak ve sınırsız seçeneklerin bulunduğu çağda nasıl aşık olunacağını anlatacaklar.

HIMYM'A BAĞLI OLUP OLMAYACAĞI BİLİNMİYOR

How I Met Your Father (Babanla Nasıl Tanıştım?) dizisinin konusunun How I Met Your Mother (Annenle Nasıl Tanıştım?) dizisinin hikayesine bağlı olup olmayacağı hakkında net bir bilgi yer almıyor. How I Met Your Father; Love, Victor, This Us gibi çalışmalara önemli katkılarda bulunmuş Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'den geliyor.

How I Met Your Mother'ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas, How I Met Your Father'da yönetici ve yapımcı olarak yer alacak. Adam Lony, yardımcı yapımcı olarak görev alacak.