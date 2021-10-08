Hozan ne demek, TDK'ya göre Hozan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hozan ne demek? Hozan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hozan kelimesi. Peki hozan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hozan nedir, hozan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hozan kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hozan kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HOZAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hozan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hozan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dinlenmeye bırakılmış, birkaç yıl işlenmemiş tarla

