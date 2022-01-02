Hozat ne demek, TDK'ya göre Hozat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hozat ne demek? Hozat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hozat kelimesi. Peki Hozat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hozat nedir, Hozat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOZAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hozat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hozat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tunceli iline bağlı ilçelerden biri

