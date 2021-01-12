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Hrant Dink davasında flaş gelişme: Okan Şimşek yakalandı!

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin devam eden davada kilit isim yakalandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in, Manisa'da yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Hrant Dink davasında flaş gelişme: Okan Şimşek yakalandı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu tespit etti. 

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan Okan Şimşek, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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