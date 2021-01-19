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  3. Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü sebebiyle o yollar trafiğe kapatıldı

Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü sebebiyle o yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında saat 09.00 itibarıyla kapanan yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü sebebiyle o yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı. Bugün saat 09:00 itibariyle kapanan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle;

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde girişi), Şafak Sokak, Pangaltı 2236 no'lu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar kapsamında ise Taksimden gelen akım Vali Konağı Caddesine yönlendirilecek, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Vali Konağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecek, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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