Hristiyan Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristiyan Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hristiyan Hristov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hristiyan Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristiyan Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristiyan Hristov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristiyan Hristov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristiyan Hristov 9 Nisan 1995 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Християн Живков Христов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristiyan Hristov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hristiyan Hristov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hristiyan Hristov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hristiyan Hristov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristiyan Hristov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Hristiyan Hristov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristiyan Hristov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Inter Dobrich

1 Temmuz 2016 yılında C. Balchik

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

12 Ocak 2023 yılında Dob. Dobrich

Hristiyan Hristov kimdir

Hristiyan Hristov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristiyan Hristov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Hristiyan Hristov nereli

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