Hristiyan Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristiyan Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristiyan Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristiyan Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristiyan Vasilev 5 Aralık 1997 tarihinde Gabrovo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Християн Илиянов Василев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristiyan Vasilev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hristiyan Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hristiyan Vasilev'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hristiyan Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristiyan Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hristiyan Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristiyan Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vitosha

24 Haziran 2020 yılında Beroe

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

12 Ocak 2022 yılında Arda Kardzhali

1 Temmuz 2022 yılında Yantra

Hristiyan Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristiyan Vasilev şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yantra Gabrovo, Slavia Sofia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.