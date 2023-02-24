Hristo Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo Kovachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristo Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hristo Kovachev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hristo Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo Kovachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hristo Kovachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hristo Kovachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hristo Kovachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hristo Kovachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hristo Kovachev 18 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Христо Николаев Ковачев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hristo Kovachev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hristo Kovachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hristo Kovachev'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hristo Kovachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hristo Kovachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Hristo Kovachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hristo Kovachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Hohenst.-E. U19

1 Temmuz 2017 yılında Hohenstein-E.

26 Ağustos 2018 yılında FC Eisenach

1 Temmuz 2019 yılında C. Balchik

17 Şubat 2021 yılında Yambol 1915

1 Temmuz 2021 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948 II

1 Şubat 2023 yılında Dob. Dobrich

Hristo Kovachev kimdir

Hristo Kovachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hristo Kovachev şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Hristo Kovachev nereli

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